Rogo in una rimessa a Offida Caldo super, capannone in fiamme Ore di lavoro per i vigili del fuoco

A fuoco una rimessa, paura a Borgo Miriam di Offida. Attimi di apprensione ieri mattina, intorno alle 10, a causa di un incendio che è divampato, nella zona periferica di Offida. Un capannone adibito a rimessa di autoveicoli e mezzi agricoli è andato a fuoco e in breve tempo le fiamme hanno preso il sopravvento, il rogo si è propagato sull’intera struttura. L’incendio ha interessato diverse parti all’interno della proprietà agricola. Le cause che hanno sprigionato il rogo sono ancora al vaglio del vigili del fuoco e dei carabinieri della locale stazione di Offida accorsi anche loro sul posto. I proprietari quando hanno visto che le fiamme prendevano il sopravvento, agevolate anche dalle alte temperature che ieri mattina si sono registrate nella zona, hanno subito lanciato l’allarme.

Sul posto sono accorsi tempestivamente due mezzi: due autobotti, provenienti dalla centrale di Ascoli. I vigili del fuoco hanno lavorato alacremente per spegnere le fiamme ed evitare che si propagassero nelle aree circostanti aggravando i danni. I pompieri sono riusciti a domare le fiamme, ma sono state necessarie diverse ore di lavoro per mettere in sicurezza il luogo. Tuttavia la rimessa, una struttura in parte in legno e cemento, è andata quasi completamente distrutta e ci sono anche danni ai mezzi.

Fortunatamente a quell’ora non c’era nessuno e non risultano persone rimaste ferite nell’incendio oppure intossicate. A causa del rogo si è sviluppato una grande colonna di fumo, visibile anche in Vallata, oltre che un acre odore di bruciato, che ha interessato le zone vicine. Sul posto oltre all’intervento dei vigili del fuoco anche quello della polizia municipale coordinati dal sindaco Luigi Massa e i carabinieri che insieme ai pompieri stanno accertando l’origine del rogo, non si esclude che possa essere stato accidentale.

Maria Grazia Lappa