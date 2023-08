Rolex rubati, fugge dai domiciliari Trovato e portato al Marino

Arrestato a San Benedetto, dal personale del commissariato di pubblica sicurezza Gennaro Gennarelli, 40 anni, il re dei rapina Rolex. Era agli arresti domiciliari in casa della madre, con il braccialetto elettronico, ma si era reso irreperibile dal 24 luglio. Nel biglietto di saluto le aveva scritto: "Spero mi troverete morto". L’arresto del latitante è avvenuto sabato scorso sul lungomare di San Benedetto, dove una pattuglia della polizia di Stato appartenente al reparto prevenzione crimine di Pescara ha fermato un’auto con tre persone a bordo. Al momento di controllare delle loro generalità uno di loro, Gennarelli, appunto, prima ha affermato di non avere i documenti, dando false generalità, poi è fuggito dandosi attraversando la strada affollata di auto e di persone. Vi è stato un breve inseguimento poi il fuggiasco è caduto ed è stato subito bloccato dagli agenti che l’hanno condotto in commissariato, nonostante la forte resistenza. I successivi accertamenti sono serviti per identificare l’uomo, pluripregiudicato, napoletano, sottoposto a regime di detenzione domiciliare e per di più evaso dopo essersi liberato del braccialetto elettronico. Dopo gli accertamenti è stato condotto nel carcere di Marino del Tronto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

A segnalare per prima la scomparsa era stata giorni prima la mamma, dicendo che il figlio aveva lasciato un messaggio con chiari intenti suicidi, ma in realtà era in vacanza a San Benedetto. Il Gennarelli era stato coinvolto nella famosa rapina ai danni della giornalista del TG 5 Cesara Bonamici e per questo era agli arresti domiciliari. Nella lettera lasciata alla madre aveva chiesto scusa per il disturbo spiegando che sarebbe dovuto tornare in carcere nonostante la sua tossicodipendenza.

Ma. Ie.