Romanticismo tra letteratura, pittura e musica

Tre ‘Dialoghi tra pittura, letteratura e musica’ dedicati al Romanticismo. E’ quanto promosso, a San Benedetto, dalla pittrice Gianna Mora in collaborazione con la scuola di musica Giocondi e Play Up. Un ciclo di incontri che offre un’esperienza unica per esplorare le profonde connessioni tra diverse discipline artistiche. Il prossimo appuntamento il 15 febbraio: protagonisti William Blake, William Turner e John Constable. Previsto il focus, sempre a cura di Viozzi e Nardi, sull’Ode su un’Urna Greca di John Keats e ‘La Seconda Sepolcrale’ di Leopardi. Terzo incontro, infine, il 15 marzo, dedicato al Romanticismo di Francisco Goya, Jean-Auguste Dominique Ingres e Francesco Hayez. Relatori il professor Andrea Viozzi e la professoressa Sabrina Gentili, con un omaggio musicale a Fryderyk Chopin, ‘il poeta del pianoforte’. Gli incontri non si limiteranno a una semplice conferenza: accanto alla proiezione di opere pittoriche e letterarie, saranno eseguite musiche dal vivo. Moderatore il dottor Luigi Mattioli, la partecipazione è gratuita.

Matteo Porfiri