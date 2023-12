Romba la festa dei motori. Luci sul Team Red Racing

La tradizionale conviviale di fine anno del Team Red Racing, si trasforma in una grande festa per salutare i tanti protagonisti di 20 anni di passione dedicati al motocross. La cerimonia di chiusura della stagione, una tradizione per il Team Red Racing, squadra con sede a Fermo e anima a Grottazzolina, si è tenuta domenica al ristorante Timone di Porto San Giorgio, presenti i piloti che hanno regalato emozioni e soprattutto tanti titoli al gruppo.

Ognuno di loro è stato premiato dallo staff della Red Racing, capitanato dalla presidente Daniela Evandri e dal general manager Giampiero Scaloni, gli sponsor che da anni sostengono la squadra, presenti anche il sindaco di Fermo Paolo Calcinaro e l’assessore allo sport Alberto Maria Scarfini, il presidente regionale Usip Simone Ricciatti, che hanno sottolineato l’importanza dello sport come elemento di socializzazione e promozione territoriale. Durante la conviviale sono stati premiati con targhe ricordo, gadget e maglietta celebrativa i piloti di ieri e di oggi che con i risultati hanno portato lustro alla Red Racing: Felice Compagnone; Martino Vestri; Luca Maceratesi; Daniele Moschini; Tim Gajser; Tomas Bucenec; Josef Kulhavy; Martin Zerava; Vaclav Kovar; Merek Sukup; Filipp Podmon, Jan Vondrasek; Ivan Lucarelli; Sebastin Pourcel; Ekaterina Guryeva; Nazorov Maxim; Artem Guryen, Graziano Peverieri; Andrea Terenzi; Alessandro Zaccone; Adriano Piunti; Andrea Storti; Enrico Fusconi; Marco Ravaglia; Mirko Fiorentini e Taino Felici. Ad allietare il clima già piuttosto goliardico, lo spettacolo del comico Piero Massimo Macchini.

Alessio Carassai