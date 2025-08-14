Rombo dei motori sul sagrato. Colli si stringe alla famiglia per l’addio a Simone Di Emidio

Sul sagrato della chiesa il rombo di alcune moto squarcia il silenzio, è stato questo l’ultimo salutato rivolto a Simone Di Emidio, il giovane centauro di 27 anni, che ha perso la vita in sella alla sua moto domenica sera, lungo la strada Salaria. In tantissimi si sono ritrovati, ieri, alle 17, nella chiesa di Santa Felicita a Colli del Tronto capoluogo per l’addio a Simone, tanto che la chiesa non è riuscita a contenerli tutti e la maggior parte delle persone ha atteso in piazza XXV Aprile. In chiesa si sono riversati in tanti: oltre ai familiari, gli ex colleghi di lavoro, gli amici del moto, esponenti dell’amministrazione comunale di Colli, la mamma è Lucia Cori, assessore ai servizi sociali e tanti conoscenti, tutti hanno voluto far sentire la loro vicinanza. Il sindaco Andrea Cardilli per la giornata ha decretato il lutto cittadino. Un senso di dolore profondo negli ultimi giorni, ha scosso tutta la comunità di Colli del Tronto e i centri limitrofi. Parole di conforto quelle espresse nell’omelia da don Mauro Servidei per quel ragazzo solare che ha sempre voluto il bene e amato tutti. Il parroco in questi giorni di lutto è stato vicino alla famiglia distrutta dal dolore. Al termine della funzione, alcuni amici hanno letto una commovente lettera in cui hanno ricordato le caratteristiche di Simone, un giovane che amava la vita, viaggiare, le feste, ma anche il silenzio dei boschi. Una volta giunta sul sagrato dalla chiesa, la bara avvolta dalla squadra del cuore è stata salutata con un applauso, poi dal rombo delle moto, i fumogeni e tanti palloncini bianchi, alcuni a forma di cuore. Il rombo delle moto ha dato l’avvio al corteo funebre che si è diretto al cimitero. Un dolore profondo di una famiglia è diventato quello di un intero paese.

Maria Grazia Lappa