’Romeo e Giulietta’ sul palco del Ventidio

Appuntamento con la danza, con uno dei più belli tra i balletti del repertorio classico, il 18 gennaio, alle 20.30, al teatro Ventidio Basso di Ascoli, nell’ambito della stagione promossa dal Comune con l’Amat. Di scena sarà la compagnia del Balletto di Milano in ‘Romeo e Giulietta’. Su musica di P. I. Cajkovskij e liberamente ispirato alla tragedia di William Shakespeare, le coreografie sono di Federico Veratti e le scenografie di Marco Pesta. Romeo e Giulietta rappresentano universalmente l’amore più puro in contrasto con la società e il mondo. Un amore con la A maiuscola, che sceglie di vivere nel tempo, oltre ogni barriera e oltre la morte. La loro è sicuramente la più grande e sofferta storia d’amore della letteratura di tutti i tempi, i cui temi sono sempre attuali: non solo amore, ma passione, odio, vendetta. La trasposizione in balletto della celebre tragedia shakespeariana a firma di Federico Veratti per il Balletto di Milano celebra l’amore che riesce a sopravvivere al di là della morte. L’azione coreografica, tra emozionanti pas de deux dei protagonisti e coinvolgenti danze d’assieme, virtuosismi classici e espressioni contemporanee, ripercorre fedelmente la vicenda. Lo sguardo di Romeo incrocia quello di Giulietta ed è subito amore, nonostante la rivalità delle rispettive famiglie. Il destino fa di tutto per separarli e l’epilogo è tragicamente noto, ma l’amore trionfa. Un balletto di grande impatto anche per l’evocativa e elegante mise en scène e per l’intensità interpretativa dei danzatori che incarnano perfettamente le caratteristiche di tutti i personaggi. Lo spettacolo è fuori abbonamento e i biglietti, che possono essere acquistati alla biglietteria del teatro Ventidio Basso in piazza del Popolo o sul circuito di vendita online vivaticket, costano dagli 11 ai 28 euro. Info: 0736/298770.

Lorenza Cappelli