Rosati e i ’3 O’Clock’ all’Ariston:: "Anche Ascoli al Sanremo Rock"

Dal cuore delle Marche al tempio della musica italiana: il bassista ascolano Arnaldo Rosati calcherà il palco del Teatro Ariston con la band ‘3 O’Clock’ per la finale di Sanremo Rock 2025. Accanto a Marco Amaolo (voce), Federico Cittadini (chitarra) e Federico Zuccaccia (batteria), si esibirà il 12 settembre portando in scena il brano ‘On your own’. Oltre 30 anni di esperienza live, diplomato al Modern Music Institute col massimo dei voti, insegnante e turnista: Rosati ha alle spalle un percorso audace, pronto ad attraversare i generi musicali. Tante le band e i progetti all’attivo: dall’heavy metal dei Battle Ram all’ethnic-folk dei Runark, passando per le esperienze in acustico di Mercuri/Rosati e Fedro’s. "Siamo partiti dalle selezioni all’Hard Rock Cafè di Firenze – racconta – poi la seconda sfida a Livorno e ora... l’Ariston: una grande soddisfazione".

Arnaldo: cosa significa portare un po’ di Ascoli sul palco di Sanremo Rock?

"È un grande orgoglio poter rappresentare la mia città su un palco così prestigioso. So che diversi miei colleghi concittadini hanno già avuto la fortuna di suonarci e non vedo l’ora di esibirmi anch’io, finalmente!".

Quando inizia l’esperienza con la band ‘3 O’Clock’ e come evolve?

"Alla fine del 2017, quando Marco (il frontman) mi chiese di unirmi a loro. Li conoscevo già perché il gruppo esisteva da una decina d’anni come cover band rock blues e hard rock. Pian piano, abbiamo perfezionato il repertorio grazie all’ottima attività live in tantissimi locali e piazze delle Marche e non solo. Attualmente stiamo lavorando a brani inediti interamente scritti ed arrangiati da noi, alcuni già disponibili su diverse piattaforme".

Quali sono le sue principali fonti di ispirazione?

"Molti bassisti hard & heavy storici come Steve Harris, Geezer Butler, Bob Daisley, così come i più moderni Juan Alderete, Eric Avery, Chuck Garrick, passando anche per la fusion di Stanley Clarke e il funky di Louis Johnson e Francis Rocco Prestia".

Come avete vissuto il percorso fino alla finale?

"In maniera molto divertente e professionale. Abbiamo deciso tutti insieme e con entusiasmo di tentare questa nuova avventura che ci sta dando tante soddisfazioni".

Quali obiettivi seguiranno questa esperienza?

"Credo che un’esperienza così importante possa soltanto arricchire: sia me, dandomi la spinta necessaria per poter ambire ad obiettivi sempre più alti nel prosieguo della mia attività come bassista e insegnante, sia la band, per i prossimi impegni e, soprattutto, per la registrazione del nostro primo album, che probabilmente vedrà la luce ad inizio 2026".

