Rossi: "Pensare a un polo scolastico con i fondi Pnrr"

Ieri primo giorno di scuola e a Grottammare Raffaele Rossi (Fratelli d’Italia) va all’attacco dell’Amministrazione comunale per quanto riguarda gli edifici scolastici e in particolar modo lo spostamento di 11 classi nell’ex edificio della delegazione comunale, per consentire i lavori nel plesso Ischia I. "A dispetto della tanto sbandierata democrazia partecipata, i cambi di plesso per gli studenti sarebbero stati comunicati solo nelle ultime settimane, dopo che i genitori avevano già iscritto i figli a scuola – scrive Raffaele Rossi – sarebbe stata utile una comunicazione appena ottenuto il finanziamento per le ristrutturazioni, in modo che i cittadini si potessero organizzare al meglio. La temporanea sede in via Firenze, appena ristrutturata per dare una parvenza di idoneità, non sarebbe capiente a sufficienza e non sarebbe da escludere una turnazione anche per la mensa, che creerebbe non pochi problemi ai genitori, specie per chi non gode di orari flessibili a lavoro. Una grave miopia della giunta che non è capace di pensare in grande, alla realizzazione di un polo scolastico con i fondi del Pnnr"