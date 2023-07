Rotary Club di Ascoli, il nuovo presidente è Marco Cipollini

Marco Cipollini è il nuovo presidente del Rotary Club di Ascoli Piceno per l’anno 2023-2024. E’ stata la Country House ‘Il casale degli ulivi’ ad ospitare la tradizionale cerimonia del ‘Passaggio del Martelletto’ che ha concluso l’anno di presidenza di Alberto Forlini e ha dato il via all’avvicendamento al vertice del club. E’ stato un anno molto intenso quello vissuto con la presidenza di Alberto Forlini culminato con il restauro di ben cinque dipinti della Pinacoteca Civica. Cinque capolavori che sono tornati a splendere nelle sale della pinacoteca proprio grazie all’intervento del Rotary Club di Ascoli, protagonista del finanziamento per il recupero e il restauro. Le opere sono una ‘Vergine orante’ di Giovanni Battista Salvi detto il Sassoferrato, caratterizzata dalla scelta cromatica operata dall’artista ancor più visibile a seguito dell’intervento; ‘Sant’Emidio’ di Giovanni Peruzzini; due cornici di epoca barocca, una contenente un dipinto su rame attribuito Niccolò Berrettoni e un dipinto realizzato da Domenico Morelli raffigurante l’interno di un’abitazione rustica. Nel corso della conviviale alla quale hanno partecipato anche i rappresentanti del Club di San Benedetto, del Club Soroptimist e l’assessore Gianni Silvestri, il presidente uscente Alberto Forlini ha ripercorso tutte le attività svolte durante il suo anno. Tra gli obiettivi futuri del Rotary Club di Ascolic’è quello di affrontare i temi di rilevanza culturale sociale ed economica, proporre soluzioni utili per la comunità in sinergia con enti e istituzioni e proseguire quanto è stato fatto. Si è poi proceduto al passaggio delle consegne che ha sancito l’insediamento del presidente Marco Cipollini e del nuovo comitato direttivo formato dal vice presidente Roberto Paoletti, dal segretario Ilaria Babini, dal tesoriere Gregorio Martelli, dal prefetto Edoardo Cappelli, dai consiglieri Corrado Alfonzi, Cristiana Castallo, Armando Falcioni e Alessandro Tassoni e dal prossimo presidente Massimo Colletta.

Valerio Rosa