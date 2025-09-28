Rotary dona carrozzine sportive: il tennis diventa davvero per tutti

Due carrozzine sportive donate dal Rotary Club di San Benedetto alla Federazione Italiana Tennis e Paddle. Questo per sostenere il progetto ’Tennis proprio per tutti’.

L’iniziativa nasce dal torneo di tennis ’Riviera delle Palme Championship’, disputato tra il 28 maggio e il 1° giugno 2024. La manifestazione, organizzata dal Rotary Club sambenedettese insieme alla International Fellowship of Rotarians, aveva come scopo la raccolta fondi a fini solidaristici e umanitari, che sono stati poi utilizzati per acquistare le sedie.

Alla serata della consegna hanno preso parte figure di primo piano della Federazione Italiana Tennis e Paddle, tra cui il Consigliere nazionale Emiliano Guzzo, il presidente delle Marche Andrea Bolognesi e il vicepresidente regionale Andrea Pallotto. Presenti anche un Maestro Federale Wheelchair e due giovani atleti che, poco prima, si erano esibiti al Tennis Club ’G. Maggioni’ di San Benedetto.

Il presidente del Rotary sambenedettese, Francesco Matarrese, ha spiegato che il progetto ha come finalità la promozione di inclusione, sport e pari opportunità: "È stato raggiunto l’importante obiettivo racchiuso nel bellissimo motto del Rotary International di quest’anno: Uniti per fare del bene".

Anche il sindaco Antonio Spazzafumo ha voluto sottolineare il valore dell’iniziativa, evidenziando che "il significato più profondo è racchiuso nel termine inclusione".