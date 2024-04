Rotatoria Ragnola, nuovo look. Ecco dove servono le rotonde

La rotatoria sulla Statale 16 nel quartiere Ragnola verrà rimessa in sesto grazie ad una sponsorizzazione della Carifermo. L’importante snodo viario viene attraversato da migliaia di veicoli ogni giorno, e quindi necessita di un intervento di manutenzione straordinaria; la notizia fa riemergere un interrogativo fin troppo sottovalutato: quali e quanti sono i punti della riviera in cui occorrerebbe realizzare una rotonda? Intanto, all’incrocio che fa da accesso alla sopraelevata, penserà il comune in collaborazione con Carifermo, che già nel 2008 sponsorizzava la realizzazione di una fontana ornamentale sulla stessa rotatoria, e che a febbraio ha manifestato la volontà di contribuire alla manutenzione straordinaria dell’intersezione. Di conseguenza, i tecnici dei lavori pubblici hanno redatto una prima idea progettuale, ipotizzandone un costo di 18.500 euro. Non è ancora dato sapere quando partiranno i lavori, ma visto che il tutto deve essere tradotto in un progetto definitivo, e che questo deve essere messo a bando, è probabile che l’intervento inizi dopo l’estate. Sono tanti i punti in cui, a detta dei cittadini, andrebbe posizionata una rotonda. Ad esempio in Santa Lucia, all’incrocio della Statale con l’omonima strada: una zona in cui puntualmente si creano ingorghi in entrambe le direzioni, anche per il collegamento con viale De Gasperi attraverso via Bianchi.

L’ipotesi era stata presa in considerazione nel precedente mandato, ma poi era stata scartata in quanto non avrebbe risolto le code provenienti, soprattutto, dall’ospedale. Rimanendo sulla Nazionale, è stato fatto notare come una rotatoria sarebbe utile al confine con Grottammare, soprattutto per accorciare le carovane di veicoli che, d’estate, provengono dal lungomare tramite via D’Annunzio. Pochi metri più a sud, la stessa esigenza è avvertita in corrispondenza di via Manzoni, altro punto che a volte risulta impraticabile. Ipotesi a parte, è invece certo che una rotonda verrà fatta in viale dello Sport, all’altezza di via San Pio X: l’opera, infatti, è stata inserita in uno stralcio del piano particolareggiato per l’urbanizzazione del quartiere Marina di Sotto. Un’altra potrebbe essere piazzata sulla stessa via, ma più a nord, qualora via Lombroso venisse aperta al traffico dell’arteria principale. La viabilità alternativa, comunque, sarà oggetto dello studio che confluirà nel Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums) in fase di redazione. Le prime analisi del piano, peraltro, dovrebbero essere illustrate dall’amministrazione entro metà aprile.

Giuseppe Di Marco