"Rotatoria solo uno spot elettorale"

Nemmeno il tempo di annunciare il summit, che si è svolto nei giorni scorsi al Comune di Folignano con la Provincia, il Comune di Ascoli e l’Anas, che il progetto per realizzare la rotonda all’incrocio di Villa Pigna, sulla Piceno Aprutina, finisce nel mirino dell’opposizione folignanese. "Il cliché elettorale si ripete implacabile – attacca la minoranza –. In merito alla rotatoria, si diffonde sempre più la percezione che questa infrastruttura sia diventata poco più di un’arma politica. Il progetto, nato da una convenzione firmata nel lontano 2015 tra i Comuni di Ascoli e Folignano, la Provincia e l’Anas, era supportato da un finanziamento regionale ottenuto grazie all’interessamento della giunta provinciale di 300mila euro. Tuttavia, il 12 agosto 2020, questo finanziamento è stato revocato a causa del mancato avvio dei lavori nei tempi previsti. Dopo lunghi anni di silenzio, a pochi mesi dalle elezioni, il sindaco Terrani decide di riaccendere i riflettori sull’argomento, suscitando non pochi dubbi e scetticismo tra la popolazione. Il Comune di Ascoli, prima di dare il via all’iter amministrativo, dovrebbe infatti occuparsi degli espropri dei terreni necessari, dato che l’area destinata alla rotatoria non è di proprietà comunale. Come forze di opposizione ci battiamo da sempre affinché venga garantita la sicurezza dell’incrocio in questione, sottoponendo ciclicamente la problematica all’amministrazione comunale. Il sindaco e la sua giunta, dal canto loro, hanno sempre ribadito che la realizzazione della rotatoria non fosse considerata un’opera prioritaria. Ora, a pochi mesi dal voto, apprendiamo questo repentino cambio di rotta".