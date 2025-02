Rotatoria sulla Piceno Aprutina. Passo avanti per Villa Pigna

Passi in avanti, a Folignano, per la realizzazione dell’attesa rotatoria di Villa Pigna, lungo la strada Piceno Aprutina. Si tratta, questo, di un intervento che l’amministrazione comunale folignanese, guidata dal sindaco Matteo Terrani, intende effettuare da anni ma che ancora non è stato concretizzato. A seguito della conclusione positiva della conferenza dei servizi che ha rilasciato il via libera al progetto della rotatoria lungo la SS81, però, lo stesso primo cittadino proprio in questi giorni ha convocato un incontro nella sede municipale con tutti gli enti interessati. "Insieme ai rappresentanti del Comune di Ascoli, la Provincia e l’Anas – spiega il primo cittadino Terrani –, abbiamo preso atto della conclusione della conferenza dei servizi e abbiamo definito i successivi step necessari per la realizzazione della rotatoria a confine fra i comuni di Ascoli e Folignano".

"Anas ha inserito la rotatoria nel piano triennale delle opere pubbliche e nei prossimi giorni provvederà all’invio del quadro economico aggiornato a tutti gli enti. Individuati i fondi, sempre Anas coordinerà il progetto e si occuperà delle varie fasi che porteranno alla messa a terra dell’opera. Vista la complessità della procedura colgo l’occasione per ringraziare tutti gli enti coinvolti per la fattiva collaborazione" spiega ancora.

La rotatoria, appunto, verrebbe realizzata al pericoloso incrocio di Villa Pigna, laddove in passato si sono verificati numerosi incidenti, alcuni dei quali anche mortali come quello che, nel 2012, costò la vita al giovane motociclista Marco Corradetti. Proprio per la sua pericolosità il tratto di strada è stato spesso oggetto di polemiche da arte dei residenti.

Matteo Porfiri