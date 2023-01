Rotella, al via la riqualificazione Piazzale Europa cambia volto

Al via i lavori, a Rotella, per la riqualificazione di Piazzale Europa, un luogo che da sempre rappresenta il centro e il cuore del paese, punto di aggregazione e di riferimento per ogni iniziativa. Per questo, tale ristrutturazione è stata considerata una priorità per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Giovanni Borraccini. L’intervento, in questo primo stralcio, riguarderà il miglioramento del decoro della piazza con la realizzazione della nuova pavimentazione in arenaria, la posa di nuovi lampioni di designer e l’abbattimento delle barriere architettoniche. Lo spazio, arricchito dal verde, sarà adatto anche per eventi e manifestazioni. Verranno mantenuti gli attuali parcheggi e verrà ampliata l’area a disposizione dei cittadini. Sarà una piazza ampia e vivibile che coniugando novità, decoro e bellezza, conserverà il design iniziale, il tutto per viverla come luogo d’incontro e di socializzazione per tutta la comunità. "Nascerà un luogo d’incontro più bello e accogliente – conferma, con entusiasmo, proprio il sindaco di Rotella, Giovanni Borraccini -. L’attenzione di questa amministrazione per il decoro urbano è costante e forte. I lavori di riqualificazione della piazza, infatti, rientrano in un percorso di rigenerazione urbana avviato con piazzale Europa ma che coinvolgerà tutto il territorio comunale con interventi diffusi nel corso dei prossimi mesi". Matteo Porfiri