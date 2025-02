Rotonda della discordia. La polemica continua:: "Grave tagliare alberi sani senza un motivo serio"

Il monumento che sorgerà alla rotonda di porta Cartara continua a far discutere. Non solo per la scelta del soggetto quanto per il taglio dei quattro grandi alberi in piena salute e di svariate decine di anni di età che erano presenti nell’area. Non un buon biglietto da visita in una delle strade di ingresso alla città, che nelle intenzioni dell’amministrazione comunale vuole definirsi green. In questo caso però, l’Arengo non c’entra, ma è stato il gruppo Sabelli che ha risposto al bando ‘Adotta un’aiuola’. Lo stesso ad di Sabelli Galeati aveva spiegato al Carlino che "l’obiettivo è dar lustro e decoro a una delle principali porte d’ingresso alla nostra città" e di avere pazienza perché quello che arriverà "sarà molto bello". Sul fronte degli alberi poi, Galeati aveva assicurato che ci sarà spazio per il verde e ne verranno piantati altri.

Purtroppo però il massetto di cemento al posto degli abeti continua a far discutere cittadini e ambientalisti. Ci si chiede perché non sia stato possibile mantenere in vita gli alberi e costruire un monumento.

"I nostri antenati sapevano bene quanto fosse prezioso un albero – dicono dal comitato ’Salviamo gli alberi –: oggi, in ambito urbano, il loro ruolo è ancora più significativo, e ogni abbattimento dovrebbe essere seriamente motivato. Per questo – spiegano – vogliamo esprimere il nostro dissenso rispetto a quanto accaduto nella rotatoria di Porta Cartara, dove quattro alberi sani sono stati eliminati per fare spazio a un ’monumento’. Un’opera in lamiera zincata, con un massiccio basamento in cemento ha preso il posto di esseri viventi che per anni hanno svolto una funzione ecologica fondamentale. Questo episodio ci porta a riflettere su una questione più ampia: come progettare l’infrastruttura del verde urbano? Sarebbe auspicabile la creazione di un ufficio comunale dedicato alla gestione del verde. L’iniziativa ’Adottiamo un’aiuola’, sebbene interessante per il coinvolgimento diretto dei cittadini nella cura del verde pubblico, rischia di diventare eccessivamente discrezionale senza un vademecum ben studiato. Invitiamo quindi l’amministrazione comunale e la cittadinanza a una riflessione condivisa – concludono –: il verde urbano non è un ostacolo da eliminare, ma una risorsa da proteggere e valorizzare".

Eleonora Grossi