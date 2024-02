"Rottamazione cartelle, comunicazioni in ritardo"

"Siamo venuti a conoscenza della possibile riapertura per chi non ha pagato le prime rate della rottamazione quater. Ma ci chiediamo: com’è possibile che le aziende rientranti all’interno del cratere sisma sono state escluse dall’opportunità di aderire, per via del ritardo nella comunicazione delle cartelle esattoriali?". Prosegue la battaglia della Vinea di Offida riguardante il delicato tema della rottamazione delle cartelle che preoccupa tante aziende del settore vitivinicolo. Il presidente Ido Perozzi, da un lato apprezza l’opportunità della riapertura che potrebbe essere colta e senz’altro concessa alle aziende che purtroppo stanno vivendo un periodo di forte difficoltà finanziaria; ma solleva il caso di quelle escluse per il ritardo della comunicazione. "La Vinea si sta impegnando da tempo su questo tema per tutte quelle realtà del territorio Piceno, rientranti all’interno dell’area sisma e per questo abbiamo scritto ancora al ministro dell’Economia e Finanza Giancarlo Giorgetti e ai membri della Commissione Mef".

La vicenda è nota. Tutte le aziende hanno beneficiato della rottamazione delle cartelle recapitate fino a giugno 2023, tranne quelle rientranti nel cratere, in quanto a queste ultime le cartelle sono state notificate a settembre, quindi in ritardo rispetto alla scadenza. Se il ritardo nell’invio delle cartelle doveva essere un beneficio, si è invece trasformato in una beffa. "Non avendo altre possibilità le aziende che hanno ricevuto cartelle di pagamento hanno dovuto rateizzare il debito, ma ricordiamoci che in questo rientrano anche sanzioni ed interessi, mentre invece chi ha rottamato paga solo il debito iniziale" ha ricordato recentemente Perozzi che ha già inviato due lettere a tutti gli organi politici preposti, entrambe senza risposta.