"Rottamazione cartelle, serve chiarezza"

Il presidente della Vinea Ido Perozzi ha scritto all’assessore all’agricoltura della Regione Marche, a parlamentari e senatori della provincia di Ascoli e ai consiglieri regionali per chiedere di focalizzare l’attenzione per quanto concerne la rottamazione delle cartelle esattoriali da parte dell’Agenzia delle Entrate per le aree colpite dal sisma nel 2016. "A quanto ci risulta – scrive Perozzi – c’è l’impossibilità per i soggetti destinatari di poter usufruire della definizione agevolata (’Rottamazione quater’) per regolarizzare il pagamento. Questa situazione crea certamente una disparità a danno dei cittadini e delle imprese nelle aree colpite". Secondo il presidente della società cooperativa agricola "tutto ciò ci risulta essere davvero paradossale; il nostro territorio, già fortemente penalizzato dal terremoto, non può infatti permettersi di accettare ulteriori danni, dovuti a scelte burocratiche sciagurate".