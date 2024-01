’Rottamazione quater’, aziende del cratere beffate:: "Una grande presa in giro"

Il tema della ’rottamazione quater’ delle cartelle esattoriali rivolte alle imprese del territorio tiene in ansia la Vinea che lamenta quella che allo stato ritiene essere una vera e propria ingiustizia nei confronti delle aziende rientranti nel cratere sisma che ha colpito il centro Italia. Tutte le aziende infatti hanno potuto beneficiare della rottamazione delle cartelle recapitate fino a giugno 2023, tranne quelle rientranti nel cratere, in quanto a queste ultime le cartelle sono state notificate a settembre, quindi in ritardo rispetto alla scadenza.

Se il ritardo nell’invio delle cartelle doveva essere un beneficio, si è invece trasformato in una beffa. "Non avendo altre possibilità – spiega il presidente Ido Perozzi – le aziende che hanno ricevuto cartelle di pagamento hanno dovuto rateizzare il debito, ma ricordiamoci che in questo rientrano anche sanzioni ed interessi, mentre invece chi ha rottamato paga solo il debito iniziale".

Il caso esemplare è quello di un’azienda con un debito d’imposta anno 2016 pari a 4.057,00 euro, che attualmente ha ricevuto una cartella esattoriale per un importo pari a 6.023,40 euro compresi interessi e sanzioni. L’azienda ha intenzione di pagare, ed è costretta a richiedere una rateizzazione del debito. Avendo accolta la richiesta, la stessa azienda si trova a pagare rate mensili per un valore complessivo (comprendente interessi di mora e interessi di dilazione) che ammonta a 6598,28 euro.

Se l’azienda avesse potuto aderire alla rottamazione pagherebbe 4.057; rateizzando paga invece oltre il 62% in più. Circa il 60 per cento delle aziende del cratere si trovano in questa situazione, e molte di esse non riescono a far fronte alla spesa. La Vinea ha già inviato due lettere a tutti gli organi politici preposti, entrambe senza risposta.

"La questione è stata anche oggetto, dopo la nostra prima lettera, di una interrogazione parlamentare, ma la risposta del sottosegretario non è stata certo esaustiva e, comunque, non c’è stato alcun seguito. Si tratta – prosegue il presidente della Vinea – di un vero e proprio danno e presa in giro per tutti quei cittadini che rientrano dentro l’area sisma; chiediamo che gli enti preposti facciano del tutto per riparare all’ingiustizia causata e che le aziende che stanno facendo enormi sforzi per pagare le rate ottenute abbiano almeno il riconoscimento di un credito per le somme già ingiustamente pagate".