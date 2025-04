Rovescia tavolini e calcia sacchi dei rifiuti: ripreso dalle telecamere

San Benedetto, 7 aprile 2025 – Un video che ha fatto in pochissimo tempo il giro del web e fatto arrabbiare parecchi residenti e gestori di locali già inviperiti dai tanti vandali e ubriachi che quasi ogni weekend sono in azione lungo la Riviera delle palme, da San Benedetto a Grottammare.

Cos’è successo

In viale De Gasperi un giovane, ripreso dalle telecamere private di videosorveglianza, ha seminato danni in prossimità di un locale pubblico che si trova a poche decine di metri dal ponte sull’Albula. Indossando una felpa con cappuccio, quindi reso irriconoscibile, il ragazzo ha iniziato col rovesciare a terra tutti i tavoli metallici del bar sul marciapiede e poi, non soddisfatto, ha continuato col prendere a calci, scaraventandoli sulla strada, i sacchetti dei rifiuti differenziati, nella fattispecie quelli della plastica, che da lì a qualche ora sarebbero stati ritirati dalla Picenambiente. Opera di un giovane che, barcollando, si è dileguato nella notte.

L’altro caso a Grottammare

Nella zona sud dell’abitato di Grottammare, invece, qualcuno ha gettato in mezzo alla strada, davanti ad un bar, una bicicletta trovata nella zona. Una pattuglia della locale stazione dei carabinieri si è fermata, ha tolto la bici della strada, poiché rappresentava un pericolo per la viabilità e l’ha posta sul marciapiede. Caso risolto? Assolutamente no, poiché dopo un’oretta la stessa pattuglia è transitata di nuovo lungo la via e ha ritrovato la bicicletta in mezzo alla carreggiata. Ora sul caso sono in corso accertamenti.