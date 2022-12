"Rozzi era molto più alto Statua da fare allo stadio"

Come spesso accade quando si parla di opere d’arte c’è sempre un giudizio contrastante tra chi apprezza la realizzazione dell’artista e chi invece ne contesta la bellezza, le proporzioni e magari anche alcune scelte sulle tecniche adoperate. È il caso della statua in onore del Presidentissimo Costantino Rozzi, posizionata nei giardini pubblici di Corso Vittorio Emanuele. Un’opera che tanti hanno apprezzato scattando numerose foto, abbracciati proprio alla statua realizzata da Giuseppe Cordivani. Sicuramente, al di là dell’eccellente lavoro fatto dall’artista, ci sono ancora alcuni particolari da curare. Primo tra tutti una targa posizionata alla base della panchina o direttamente sulla seduta, che spieghi anche ai turisti chi è quel signore seduto con lo sguardo rivolto verso lo stadio del Duca e soprattutto è poi necessario posizionare una adeguata illuminazione notturna. Ma non è tutto. Ieri infatti è arrivata una nota scritta da Giulio Di Cola, più conosciuto come Passarò, titolare del Bar dello Stadio che assieme ad alcuni clienti, sportivi e tifosi dell’Ascoli e soprattutto legati alla memoria del Presidentissimo Costantino Rozzi, lamentano la scelta della statua nei giardini e soprattutto la grandezza non adeguata all’importanza del personaggio. "Pur apprezzando la nobile intenzione di rendere un doveroso omaggio all’illustre concittadino – hanno scritto – e con il massimo rispetto per l’autore dell’opera e di chi l’ha commissionata o approvata, ci permettiamo di dissentire dal pensiero comune che sembrerebbe ritenere l’opera meritevole del grande plauso ad essa attribuito. Non siamo d’accordo innanzitutto sulle dimensioni della scultura che rappresenta la figura di un uomo di modesta altezza che certamente non è quella del Presidente, quella figura che nell’immaginario collettivo, tutti gli ascolani ricordano nelle travolgenti passerelle al Del Duca correre con le braccia alzate per celebrare i successi dei bianconeri. Inoltre, l’ubicazione infelice fuori da contesto naturale dello stadio dove il grande Costantino è stato sempre il protagonista assoluto con la sua irresistibile simpatia. Ai giardini può starci Vittorio Emanuele II per altro già sfrattato da Piazza Arringo, il Presidente Rozzi assolutamente no, seduto poi su una miserabile specie di panchina adatta ad un pensionato che sfama i piccioni".

Valerio Rosa