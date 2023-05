Rsa e case di cura nel mirino dei familiari di Maria Ciafardoni

Ci sono sviluppi sulla causa intentata dall’avvocato Matteo Mion per conto dei familiari di Maria Ciafardoni, una donna abruzzese morta a San Benedetto nel 2011 e che hanno intrapreso una causa civile inizialmente contro la Residenza sanitaria assistenziale San Giuseppe di San Benedetto; a seguito di una perizia disposta dal tribunale di Ascoli sono poi state chiamate in causa anche le case di cura private Villa Anna e San Benedetto spa (ex Stella Maris). Il 3 giugno 2011 la donna giunse al Pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto per riscontro di iperglicemia, incosciente e senza attività cardiaca e lì è deceduta; la causa iniziale del decesso è stata individuata nel carcinoma squamocellulare temporale destro.

La perizia disposta dal giudice Ionta ed affidata ai medici legali Roberto Ianni e Francesco Guiggi ha stabilito la corresponsabilità dei sanitari della Rsa San Giuseppe, del medico di medicina generale, delle case di cura Villa Anna e Stella Maris, specificando la quota di responsabilità del 25% in capo ad ognuno dei responsabili. La causa è stata definita con il pagamento da parte di Kos Care srl (società gestionaria della Rsa San Giuseppe a seguito della fusione per incorporazione di Ideas srl) della quota di responsabilità pari al 25%. Per ottenere la restante quota è stata tentata una soluzione bonaria, senza successo, per cui l’avvocato Mion ha avviato una causa, partendo dal fatto che "l’intervento eseguito presso la Casa di cura Villa Anna non fu radicale in quanto i margini della neoplasia coincidevano con i margini della resezione chirurgica".

Dopo questo primo intervento presso la Casa di cura Villa Anna, a luglio 2010, Maria Ciafardoni fu sottoposta a Stella Maris ad un intervento di radicalizzazione della precedente asportazione del carcinoma squamoso. Seguirono altri ricoveri all’ospedale di San Benedetto, poi di nuovo a Stella Maris sempre per lo stesso problema alla fronte che fu di nuovo affrontato chirurgicamente a ottobre, evidenziando sempre la recidiva di un carcinoma squamoso. Secondo i periti, "un intervento tempestivo e corretto proceduralmente, eseguito a gennaio 2010 avrebbe conseguito una guarigione con tasso di probabilità del 95%".

Alla luce di ciò Mion chiede per conto dei familiari della donna la condanna in solido delle case di cura Villa Anna e San Benedetto (ex Stella Maris) al pagamento della restante 75% di responsabilità nel decesso della Ciafardoni. Il giudice Barbara Caponetti ha fissato l’udienza di comparizione delle parti a ottobre prossimo.

Peppe Ercoli