Proclamazione dello stato di agitazione da parte degli addetti alla ristorazione nella Rsa ‘Luciani’ di Ascoli e in quella di Acquasanta, dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli. I lavoratori, dipendenti di una ditta esterna che ha in appalto l’erogazione del servizio, sarebbero intenzionati a ricorrere allo sciopero nel caso in cui non verranno pagati loro gli arretrati. "Con la nostra sigla sindacale – scrive in una nota l’Usb lavoro di Ascoli – hanno proclamato lo stato di agitazione e sono pronti allo sciopero per i cronici ritardi nel pagamento degli stipendi e della 13esima mensilità. Per questo motivo è stata attivata la procedura di raffreddamento in Prefettura". "Ancora una volta – continua l’Usb –, i dipendenti della ditta che svolge in appalto per conto della Ast il servizio di ristorazione nelle strutture socio-sanitarie-residenziali di Ascoli e Acquasanta, si trovano costretti a mobilitarsi per ottenere il pagamento delle 13 mensilità. Una situazione insostenibile derivante dal fatto che le retribuzioni, da oltre un anno, vengono sistematicamente corrisposte con notevole ritardo senza mai rispettare un giorno fisso del mese. Ciò determina rilevanti problematiche in capo ai dipendenti, i quali comunque continuano a lavorare regolarmente. Auspichiamo che l’incontro in Prefettura, nell’ambito delle procedure di raffreddamento e conciliazione attivate, possa produrre dei risultati concreti e immediati per questi lavoratori sotto il profilo economico, oltre a sistemare definitivamente l’intero appalto la cui gestione lede la dignità personale e professionale degli addetti. In difetto – conclude la sigla sindacale – saremo al fianco dei lavoratori per ristabilire diritti e dignità che sembrano oramai smarriti, dando seguito a tutte le iniziative di mobilitazione necessarie, compreso lo sciopero, per ribadire che non si può accettare il ripetersi continuo di questi ritardi nel pagamento degli stipendi, oltre ad altre difficoltà di carattere organizzativo, considerata anche la natura pubblica dell’appalto".

Ieri pomeriggio, intanto, era in programma l’incontro tra la delegazione trattante di parte sindacale con il commissario dell’Ast Ascoli, Vania Carignani. Punti all’ordine del giorno erano: la quantificazione del fondi 2021-2022 e 2023 determinati nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e contrattuale, e la predisposizione del piano del fabbisogno del personale annuale e triennale. Lorenza Cappelli