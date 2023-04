Rsu delle Poste, trionfa la Failp guidata da Valerio

Si sono svolte le elezioni per il rinnovo delle Rsu in Poste Italiane nella provincia di Ascoli Piceno, così come in tutta Italia. Una elezione molto attesa tra i lavoratori di Poste, poiché, a causa della Pandemia e di altri ritardi, il collegio delle Rsu non veniva rinnovato da un decennio più o meno. Alla fine è stata la Failp – cisal a risultare, ancora una volta, il primo sindacato tra i postali. La Failp, guidata dal segretario provinciale, Vincenzo Valerio, ha, infatti, trionfato con 159 voti che hanno portato alla elezione di ben tre rappresentanti. "E’ un risultato straordinario, che mi riempie di gioia e di orgoglio. – ha ammesso il segretario Vincenzo Valerio – Voglio davvero ringraziare tutti coloro che ci hanno premiato con il loro voto e tutti i candidati della nostra lista".