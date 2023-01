rsu sanità: la replica

La Rsu dell’Azienda sanitaria territoriale Ascoli congiuntamente a Cisl, Cgil, Fials e Ugl salute chiedono al commissario Vania Carignani di fissare in tempi brevi un nuovo incontro. "Prendiamo atto che la commissaria – scrivono in una nota rispettivamente Paolo Grassi, Giorgio Cipollini, Viola Rossi, Fausto Mezietti, Benito Rossi –, con la sua replica al nostro comunicato sindacale, conviene sulla cronicità e soprattutto drammaticità delle problematiche dei dipendenti dell’ex Area vasta 5, oggi Ast, e di conseguenza dovrà convenire che le veraci proteste da noi intraprese sono pienamente giustificate. Se ha rivisto la sua posizione possiamo fissare la prossima riunione sin da subito per la settimana prossima anche concordando per le vie brevi".