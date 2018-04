Ascoli, 8 aprile 2018 - Da un po' di tempo i proprietari di una farmacia notavano che mancava della merce da alcuni scaffali. In particolare non si trovavano diversi cosmetici, tipo creme da donna o pomate altamente specifiche, quindi di un discreto valore economico. Hanno quindi capito che si trovavano di fronte a qualche ladro, e che inevitabilmente si trattava di qualche frequentatore abituale del locale perché i furti avvenivano in pieno giorno: nessun segno di scasso negli ingressi, nessuna traccia di qualcuno che si possa essere intrufolato di notte nel negozio. Ma chi poteva avere interesse a rubare questo genere di prodotti, così specifici e particolari? I sospetti in un primo momento si sono indirizzati sulla clientela femminile, ma nessuna donna in particolare avrebbe potuto compiere gesti simili.

Così i farmacisti, che nel frattempo si erano messi in contatto con i carabinieri, hanno iniziato ad andare a fondo e hanno passato al setaccio le immagini delle registrazioni di un sistema di videosorveglianza. E alla fine hanno scoperto che l’autore dei furti era un uomo di 47 anni, un volto comunque noto nella zona del centro storico. Le immagini mostravano chiaramente l’individuo mentre prendeva i prodotti dagli scaffali. I carabinieri sono voluti andare anche oltre per capire l’uso che l’uomo potesse fare di creme e altri cosmetici principalmente destinati alle donne. Hanno quindi immaginato che la merce non era per uso personale e quindi hanno spostato le loro attenzioni nel mondo delle compravendite, in particolare quelle sul web.

Dopo qualche giorno hanno scoperto che il 47enne metteva in vendita quei prodotti su internet attraverso uno dei tanti portali specializzati nella vendita online della merce, a prezzi leggermente più bassi rispetto alla farmacia. Tra una cosa e l’altra, il furto di questi prodotti, che come detto erano tutti di un discreto valore economico, avevano creato nelle casse della farmacia un ammanco di qualche centinaio di euro. L’autore di questi episodi è stato quindi raggiunto dai carabinieri del nucleo Radiomobile e denunciato a piede libero per furto. L’uomo, comunque, era già noto alle forze dell’ordine per alcuni precedenti legati al mondo degli stupefacenti ed era già stato segnalato come assuntore.