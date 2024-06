Ruba furgone e si schianta in superstrada

Ha rubato un furgone parcheggiato lungo la statale Adriatica ai confini fra Grottammare e San Benedetto e, inseguito dalla polizia locale, si è schiantato sull’Ascoli-Mare. L’uomo, un quarantacinquenne, che non è del luogo, nel sinistro è rimasto ferito ed è stato piantonato in ospedale. L’episodio è accaduto nel primo pomeriggio di ieri quando il 45enne, che aveva appena rubato il mezzo, è stato intercettato da una pattuglia della polizia locale di San Benedetto. Anziché fermarsi all’alt, ha accelerato cercando di seminare la pattuglia che si è posta all’inseguimento del furgone lungo la Nazionale, poi sulla sopraelevata e quindi ha continuato ad inseguirlo lungo l’Ascoli – Mare. All’altezza dello svincolo per Monsampolo, il conducente del furgone Fiat Scudo di colore bianco, ha perso il controllo finendo contro il guardrail, rimanendo contuso. Gli agenti della polizia locale hanno subito soccorso l’uomo ed hanno chiesto l’intervento del 118 che ha inviato un equipaggio della potes di San Benedetto. I sanitari hanno stabilizzato il paziente e poi l’hanno trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di San Benedetto, dove il quarantacinquenne, che nell’incidente ha riportato contusioni varie, è rimasto piantonato dal personale della polizia locale. In appoggio sono arrivate anche due pattuglie di altre forze dell’ordine, una dei carabinieri e l’altra della polizia stradale di Ascoli Piceno che ha eseguito i rilievi tecnici dell’incidente. Tutto il caso, in ogni modo, è stato gestito dalla polizia locale di San Benedetto che ha richiesto il fermo dell’uomo, rimasto piantonato al pronto soccorso fino a sera per gli accertamenti diagnostici e clinici al fine di valutare l’entità dei danni subiti. La Magistratura nelle prossime ore dovrà decidere quale provvedimento adottare. Ma. Ie.