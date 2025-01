Ruba il rolex a un imprenditore: identificato dalla polizia

Ci sono voluti sei mesi, ma alla fine l’uomo che il 5 luglio aveva rapinato il Rolex Daytona del valore di oltre 40 mila euro, a un imprenditore ascolano nel centro di San Benedetto, è stato identificato. La procura della Repubblica di Ascoli ha emesso il mandato di arresto che è stato notificato al malvivente nel carcere di Frosinone, dove si trova rinchiuso per altri reati.

E’ stata un’indagine complessa, quella condotta dall’anticrimine del commissariato di San Benedetto, poiché la rapina era avvenuta in una zona non coperta dalla sorveglianza. Vi era stata una colluttazione tra l’imprenditore e il rapinatore che era riuscito a fuggire con il Rolex in sella a uno scooter Honda, del quale la vittima era riuscita ad annotare la targa. Scooter che, dalle immagini di videosorveglianza, già un’ora prima dell’impresa criminosa era stato visto in giro per la città mentre monitorava a distanza l’imprenditore ascolano che a piedi si dirigeva verso via Gramsci per andare a riprendere la sua auto. Lì era stato assalito alle spalle dal malvivente con il volto coperto dal casco.

Le indagini della polizia, hanno consentito di identificare il rapinatore già noto alle forze dell’ordine per analoghi reati.