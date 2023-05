Ruba il telefono alla fidanzata: arrestato

Violenza privata, rapina e resistenza a pubblico ufficiale. Queste le ipotesi di reato per le quali ieri notte i carabinieri di Ascoli hanno arrestato in flagranza di reato un rumeno di 29 anni residente a Folignano. Difeso dall’avvocato Umberto Gramenzi questa mattina l’uomo dovrà comparire davanti al giudice del tribunale di Ascoli Angela Miccoli per il processo per direttissima. Una vicenda movimentata che ha avuto inizio la sera del 3 maggio quando l’uomo avrebbe afferrato con violenza il giubbino della sua fidanzata trascinandola dall’abitazione della stessa. Scese le scale, l’avrebbe costretta a salire in auto, contro la sua volontà. Una volta dentro l’auto, secondo quanto raccontato poi dalla donna ai carabinieri, il 29enne le avrebbe sottratto il telefono cellulare dopo averla strattonata, strappandoglielo letteralmente dalle mani; non pago l’avrebbe anche presa per il collo. Quando sono intervenuti all’alba i carabinieri del radiomobile di Ascoli, il rumeno ha tentato la fuga; i militari dell’Arma lo hanno raggiunto ma l’uomo ha reagito con violenza. Poi l’arresto.