Ruba in casa di un’anziana: incastrata dalle telecamere

Di furto aggravato doveva rispondere una donna di 58 anni di San Benedetto finita sotto processo per fatti accaduti lo scorso anno. La donna è stata condannata dal giudice del tribunale di Ascoli Domizia Proietti a due anni, nove mesi e 10 giorni di reclusione. Ma, per gli effetti della riforma Cartabia recentemente entrata in vigore (anche fra molte polemiche), il giudice ha sostituito le pena comminata con i lavori socialmente utili che l’imputata condannata dovrà svolgere per la durata della pena stabilita. Una possibilità che la stessa donna ha caldeggiato, affidandone la richiesta al suo legale, l’avvocato Gianluca Silenzi che ha esposto la richiesta al giudice nell’arringa difensiva che ha fatto seguito in udienza alla richiesta di condanna a quattro anni di carcere prospettata dalla Procura. Il fatto per cui la donna è stata processata risale al 30 aprile del 2021 ed è avvenuto a San Benedetto, in via Umbria.

L’imputata era in possesso di una chiave compatibile con quella della serratura della porta d’ingresso dell’abitazione di un’anziana donna sambenedettese.

Più volte si è quindi introdotta all’interno dell’appartamento, evidentemente conoscendo le abitudini della proprietaria e anche dove la stessa custodiva i suoi risparmi. Sono stati diversi gli accessi indebiti che, secondo quanto ricostruito durante le indagini, sono avvenuti con cadenza settimanale e alla fine hanno determinato un bottino complessivo per la 58enne di circa dodicimila euro. Una somma decisamente importante che però l’ha fatta finire sotto processo.

Alla sua individuazione si è infatti giunti attraverso le immagini riprese dalle telecamere di sicurezza che erano state istallate nella casa; hanno inquadrato distintamente l’imputata che entrava in casa, prelevava le banconote e poi si allontanava. La donna è stata processata con rito abbreviato e questo le ha garantito la riduzione di un terzo della pena.

Il problema dei furti in appartamento negli anni scorsi sembrava aver avuto una sorta di pausa, anche ’grazie’ alla pandemia e ai suoi effetti, tra i quali passare molto più tempo in casa anche quando il lockdown era finito. Invece negli ultimi tempi si assiste purtroppo a una recrudescenza molto preoccupante.

Diverse le irruzioni o i tentativi messi in atto in abitazioni al centro di Ascoli, come a Poggio di Bretta e la scorsa settimana anche nella zona alta di Monticelli, oltre che lungo la vallata e a San Benedetto.

In alcuni casi il modus operandi dei ladri fa pensare che si tratti di una stessa banda che controlla con attenzione le abitudini dei residenti dell’abitazione presa di mira e agisce rapidamente quando l’appartamento rimane vuoto, anche se per poco tempo.

Peppe Ercoli