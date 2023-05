Ruba oro per 5mila euro Tradita dalle telecamere: in manette

I carabinieri del reparto Radiomobile della compagnia di San Benedetto hanno scoperto l’autrice del furto di monili d’oro in una gioielleria di San Benedetto avvenuto nel dicembre scorso. Si tratta di una cinquantenne di Agropoli, in provincia di Salerno, che con vari raggiri era riuscita a distrarre il gioielliere ed a rubare, con la complicità di un uomo ancora non identificato, monili per circa 5 mila euro. Dopo circa quattro mesi di indagini, durante i quali sono state sentite persone e visionate le immagini di videosorveglianza, nelle ultime ore i militari dell’arma di San Benedetto e della locale stazione di Agropoli, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del tribunale di Ascoli Piceno su richiesta della Procura, a carico della 50enne, già conosciuta alle forze dell’ordine, sulla quale, secondo gli investigatori dell’Arma, convergerebbero gravi indizi di colpevolezza. La persona arrestata potrà, in sede di interrogatorio, fornire gli elementi a sua difesa mentre le indagini proseguono per identificare il complice. La coppia era entrata nella gioielleria con la scusa di dover fare un acquisto e dopo aver visionato alcuni articoli se ne sono andati portandosi via la refurtiva che, purtroppo, non è stata recuperata.

ma. ie.