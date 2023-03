Ruba rame in un’azienda fallita: denunciato

A seguito di servizi eseguiti nei giorni scorsi, finalizzati a contrastare i reati predatori sul territorio fermano, i carabinieri hanno denunciato tre persone, già note alle forze dell’ordine, per furto aggravato. Il primo caso riguarda un quarantenne marocchino di Montegranaro che era stato sorpreso dai militari, intento a caricare a bordo della propria autovettura, alcuni cavi di rame del peso di circa 20 chilogrammi, risultati essere stati trafugati da un cantiere edile.

Il ladro, infatti, per mettere a segno il furto, aveva scavalcato la recinzione perimetrale del cantiere sottoposto a procedura fallimentare, pertanto non frequentato. La refurtiva è stata restituita al curatore fallimentare che ha formalizzato la denuncia per furto. Denunciato per lo stesso reato, anche un giovane ventenne per aver rubato il portafogli lasciato in auto da una donna, contenente carte di credito. Il fatto si è verificato a Montegranaro, nelle immediate vicinanze di una lavanderia, dove la vittima, si era recata per ritirare alcuni capi. A seguito della denuncia sporta dalla donna, sono scattate le indagini dei carabinieri della stazione locale, conclusesi con la denuncia a carico del ventenne.

La terza denuncia riguarda invece un residente di Fermo originario del napoletano, autore del furto di un registratore di cassa contente alcune centinaia di euro, di proprietà del gestore di un forno situato a Porto San Giorgio. Anche in questo caso la vittima ha sporto regolare denuncia, e le indagini eseguite dai carabinieri della stazione locale, si sono concluse con la denuncia.

Paola Pieragostini