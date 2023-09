Ruba tablet da un’auto: preso

Weekend sempre stretti nella morsa delle forze dell’ordine, in particole nelle località interessate dalla cosiddetta movida. I carabinieri della compagnia di San Benedetto hanno denunciato per furto aggravato, un uomo di origine nord africana per essersi impossessato di un tablet nell’abitacolo di un’autovettura parcheggiata lungo le strade del centro abitato. I carabinieri della stazione di Monteprandone, invece, hanno rintracciato due uomini del posto, un 46enne ed un 32enne, entrambi gravati da un ordine di carcerazione, emesso dall’Autorità Giudiziaria di Ascoli, dovendo espiare il primo una condanna a 3 mesi di carcere, per vecchi reati contro la persona ed il secondo una condanna a 3 anni per spaccio di stupefacenti. Entrambi sono stati rintracciati dai militari dell’arma e poi condotti nel carcere di Marino del Tronto. Durante i controlli, le numerose pattuglie messe in campo hanno anche elevato sanzioni e ritirato patenti.