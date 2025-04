Rubano 10mila euro a un’anziana con la truffa del finto avvocato: arrestati dopo la fuga

Ascoli, 2 aprile 2025 – Due truffatori provenienti dalla Campania sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri dopo aver raggirato un'anziana di 87 anni, sottraendole monili in oro per un valore superiore ai 10.000 euro.

Nella tarda mattinata del 1° aprile, la vittima ha ricevuto una telefonata da un finto avvocato che, con tono allarmante, le ha comunicato che il figlio era coinvolto in un incidente e rischiava l’arresto. Per evitarlo, le è stato chiesto di raccogliere tutto l’oro disponibile in casa. Poco dopo, un complice si è presentato alla porta per ritirare i monili, che l'anziana ha consegnato per paura. Nel frattempo, i Carabinieri della Compagnia di Ascoli Piceno e del Nucleo Investigativo, già operativi nella zona per contrastare truffe agli anziani, hanno ricevuto una segnalazione relativa a un'auto sospetta.

Dopo un breve inseguimento, hanno fermato il veicolo, una vettura a noleggio, con a bordo due giovani di 31 e 26 anni, già noti per reati simili. Durante la perquisizione, sono stati trovati monili d’oro e telefoni cellulari. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla vittima. I due uomini sono stati arrestati per truffa pluriaggravata con sostituzione di persona e tradotti al carcere di Marino del Tronto, in attesa dell’udienza di convalida. Le indagini proseguono per verificare se siano coinvolti in altre truffe. Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Ascoli Piceno continua a promuovere campagne informative per sensibilizzare la popolazione anziana sulle tecniche di raggiro utilizzate dai malviventi e prevenire ulteriori episodi criminali.