Rubano il bambinello dal presepe in piazza. L’ira del sindaco

Rubata la statua del Bambin Gesù, vandali sacrileghi in azione in piazza Gramsci, a Villa Sant’Antonio. Il ‘rapimento’ del bambino Gesù dalla sua culla-mangiatoia, ad opera di ignoti è stato messo in atto ben due volte: la prima volta, la statuina del presepe realizzato dall’amministrazione comunale è stato portato via, gli amministratori l’hanno subito sostituita con una nuova, rubata anche questa, siccome la stupidità non ha limite, al suo posto sulla culla mangiatoia è stata sistemato una pecora. Indignato anche il sindaco Mauro Bochicchio che ha scritto sulla sua pagina Facebook: "Spero che colui o coloro che si sono resi responsabili di questa azione si siano sentiti almeno rinfrancati da questa bravata".