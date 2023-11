Rubano una moto da un garage

Generi alimentari e prodotti per la pulizia personale. Beni di prima necessità che alcune persone nei giorni scorsi, hanno tentato di rubare dagli scaffali del supermercato in viale Rozzi, ad Ascoli. Tentativo fallito a seguito dell’intervento di un addetto alla sicurezza, che si è accorto del furto e ha subito bloccato i furfanti, che vistosi scoperti sono fuggiti. Sull’episodio indagano i carabinieri. Nella notte tra lunedì e martedì, i soliti ignoti hanno fatto irruzione in un’abitazione di Monticelli. Complice il buio della notte sono entrati in azione e dopo aver divelto la saracinesca del garage di un’abitazione hanno rubato una grossa moto, poi sono fuggiti in tutta fretta. Nessuno si è accorto di nulla. Al proprietario il giorno dopo quando si è accorto dell’accaduto non è rimasto altro che chiedere aiuto alle forze dell’ordine, che indagano sull’episodio.

m.g.l.