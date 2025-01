Rubarono pure nell’associazione di volontariato, ora l’antifurto

Ora la sede dell’organizzazione di volontariato ’I Care’ di Grottammare è più sicura. Dopo il vile furto di generi alimentari destinati alle famiglie povere della città, messo a segno nella notte fra il 17 e il 18 di dicembre, alla viglia della distribuzione della merce raccolta dai ’Cacciatori di briciole’, la sede di I care, in contrada Valtesino, è stata dotata di un sofisticato impianto antifurto e di videosorveglianza di marca Inim evolvingprotection donato dalla ditta Giudici & Polidori. Strumentazione installata gratuitamente dalla ditta specializzata Sandro Bachetti e Dario De Santis. "Lo scopo è proteggere il deposito con i suoi beni di prima necessità – affermano i vertici dell’Associazione di volontariato – e garantire, di conseguenza, la comunità del nostro ’servizio’". Sull’accaduto sono ancora in corso le indagini dei carabinieri di Grottammare, ma non sarà facile arrivare all’identificazione dei malviventi, anche se fin da subito affiorano sospetti su alcuni personaggi del territorio.

Quella notte dalla sede di I Care sparì buona parte dei prodotti che pochi giorni prima erano stati raccolti con la colletta alimentare nei supermercati della costa: 550 litri di latte, 400 pacchi di biscotti, 85 bottiglie di olio di oliva e di semi 450 pacchi di pasta, 57 kg di riso, 146 confezioni di passata e polpa di pomodoro, 239 barattoli di legumi, 138 scatolette di tonno. Beni che dovevano essere distribuiti a circa 70 famiglie di cui l’Associazione I Care si occupa da mesi.