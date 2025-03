Rubata la batteria di un semaforo portatile . Loggi: "Identificheremo i responsabili"

A volte accadono eventi che lasciano senza parole. Rubare la batteria di un semaforo portatile dedicato alla sicurezza stradale è davvero difficile da commentare. Accade in contrada Monterone a Monteprandone, dove sono in corso i lavori di allargamento della sede stradale. Ebbene, il semaforo è stato più volte ‘alleggerito’ della piccola batteria interna che ha un valore economico irrisorio, ma che ha causato lo stop dell’impianto semaforico. "Questa situazione ha messo in pericolo la sicurezza dei cittadini che percorrono quotidianamente quella strada – commentato il sindaco Sergio Loggi – Grazie alle segnalazioni tempestive dei cittadini e alle telecamere Ocr posizionate nella zona, le indagini sono già in corso per identificare i responsabili di questo illecito, che sta compromettendo la sicurezza e la viabilità. I lavori saranno ultimati a breve. Ringrazio i cittadini per la collaborazione e la polizia locale che sta lavorando alle indagini".