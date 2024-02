Rubata una borsetta e il cappello a Ze Vagni

Le occasioni di festa sono anche occasione per i malintenzionati. Ieri un episodio ha visto vittima addirittura il popolare Ze Vagni che mentre si stava esibendo nella mascherata in piazza: sparito il suo cappello, un borsalino che aveva riposto in una busta. Un altro episodio in un bar di Porta Maggiore. Una signora stava per pagare, ha cercato la sua borsetta, ma non l’ha più trovata: qualcuno gliel’aveva rubata. Il consiglio è dunque quello di prestare grande attenzione alle proprie cose tenendo in particolare portafogli e telefonini in tasche non facilmente raggiungibili dai malfattori, come quelle interne di giacche e giacconi e fare attenzione alle borse: chi vive di furti quando c’è affollamento.