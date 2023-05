Rubata una delle tre percussioni in metallo nel nuovo lungomare

In questi ultimi tempi si è detto e scritto molto sul nuovo lungomare di Grottammare. C’è chi difende il progetto per la sua bellezza e chi lo condanna per il troppo cemento, per le panchine scomode, per le panchine vicine al parcheggio che ostacolano l’apertura degli sportelli, per la pista ciclabile sul versante ovest, per la riduzione delle aiuole, per il verde, perfino per il gioco della "Campana" e degli "Scacchi". Poco o nulla è stato detto per i giochi messi a disposizione dei bambini che sono stati i primi ad essere presi d’assalto per la qualità e la bellezza. Vi è il timore che, fra tante attrazioni, dalle panchine culturali, alle sculture di Pericle Fazzini ed altre strutture di qualità, a qualcuno potesse venire in mente, sotto lo sguardo delle telecamere che monitorano ogni metro di lungomare, di compiere qualche stupidaggine. Tanto è stato, ma proprio sotto la pinetina, dove ci sono i giochi per i più piccoli e dove è stata smontata e portata via uno delle tre percussioni di metallo. Le telecamere diranno chi è stato.