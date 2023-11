Rubate due auto, erano parcheggiate sul lungomare

Questa volta hanno colpito duro i ladri di autovetture che spesso compiono blitz sulla Riviera delle Palme. Nella notte tra lunedì e martedì sono state rubate due auto di pregio, una Range Rover e una Jaguar. Le due auto erano state lasciate in sosta dai proprietari nella zona del lungomare nord di San Benedetto, tra via Trento e via Trieste. Ieri mattina molto presto, sono scattate le ricerche appena i proprietari si sono accorti di non avere più le loro auto. Delle indagini si stanno occupando i carabinieri della compagnia di San Benedetto. Esaminate le immagini di videosorveglianza del lungomare e quelle di accesso all’Autostrada, ma non è dato sapere cosa è emerso da questa attività. Anche i satellitari di cui le vetture sono dotate, non hanno fornito indicazioni, poiché se l’allarme del furto scatta dopo qualche ora gli apparati sono stati già neutralizzati dai ladri che in materia ne sanno una più del diavolo. Sembra certo, a ogni modo, che le due vetture di grossa cilindrata abbiano preso la strada verso il sud della Penisola, poiché in questa direzione si stanno muovendo gli investigatori dell’arma in collaborazione con quelli del foggiano. Stessa strada intrapresa dalla Range Rover Evoque e la Maserati rubate a Porto d’Ascoli nell’ottobre scorso, la Focus rubata nel mese di marzo, oppure la Q 3 rubata a luglio, tanto per citarne alcune. Le due auto rubate l’altra notte potrebbero anche non finire in pezzi di ricambi, soprattutto la Jaguar, ma spedite all’estero con nuovi documenti falsificati.