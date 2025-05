Rubati e ritrovati una Panda e un furgone carico

Doppio furto di automezzi nella notte fra lunedì e martedì a Grottammare, entrambi recuperati dai carabinieri. In via Domenico Bruni, zona Ischia, i ladri hanno rubato il Ducato della ditta Amadio che il proprietario aveva lasciato carico di piante e fiori, pronto per il mercato del martedì. Scattata la denuncia ai carabinieri il mezzo è stato ritrovato lungo la Valtesino ancora carico e senza alcun danneggiamento. Nella stessa notte è stata rubata anche una Panda in via Ponza, in direzione del primo furto. Nel pomeriggio la vettura è stata ritrovata nel parcheggio della stazione, senza danni. Entrambi i mezzi erano stati lasciati con le chiavi inserite.