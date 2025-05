Rubato il tombino, altro caso in riviera

All’alba di ieri, lungo la strada che costeggia il parco Karol Wojtyla, a San Benedetto, è scattato l’allarme per l’asportazione della griglia posta a protezione della caditoia dell’acqua piovana. Sul posto, appena entrati in servizio, sono intervenuti gli agenti della polizia locale che hanno messo in sicurezza il tratto di via Lombardia con cartelli stradali posti a protezione del buco ai margini della carreggiata. Non è ben chiaro se il manufatto di ghisa sia stato rubato o spostato altrove. Poco cambia, poiché il valore della griglia è di pochi euro, ma resta la gravità del gesto che mette a rischio la viabilità. Ieri mattina è andata bene, poiché non ci sono stati incidenti. Nel caso precedente, quello del 27 febbraio, in cui i ladri asportarono diversi tombini del quartiere Agraria di Porto d’Ascoli, vi fu un automobilista che finì con una ruota nella caditoia.