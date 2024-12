Rubava liquori dal magazzino

Lavorava al magazzino del gruppo Gabrielli nel territorio di Maltignano ma, quando a fine turno usciva per tornare a casa, portava con sé bottiglie di liquori. Naturalmente senza pagarle. Una cattiva abitudine che non è sfuggita al direttore del magazzino del gruppo leader della grande distribuzione che ha subodorato che qualcosa non andava nel comportamento del soggetto in questione che lavorava nel magazzino quale dipendente di una cooperativa esterna. Così ha avvisato i carabinieri della stazione di Folignano che hanno iniziato a controllare con discrezione il soggetto, un uomo per altro recentemente impegnato anche in una protesta sindacale, attuata all’esterno del magazzino lungo la Bonifica. E’ emerso, quindi, che l’uomo si era impossessato indebitamente di una sessantina di bottiglie di super alcolici per un valore di circa 850 euro complessivi, chiaramente mai pagati. A quanto pare non erano comunque destinate solo al suo consumo personale (magari in vista del Natale), ma le rivendeva, chiaramente a un pezzo inferiore rispetto a quello esposto poi sugli scaffali di punto vendita del gruppo Gabrielli. L’uomo è stato quindi denunciato a piede libero dai carabinieri di Folignano per il furto delle bottiglie.