Rubini in città

Sono in corso in città le riprese per il film Rai su Giacomo Leopardi di Sergio Rubini. Ieri l’attore e regista era in città e sono ancora previste delle limitazioni al traffico: allestimento e disallestimento set centro storico dalle 0 alle 19; divieto di sosta con rimozione coatta in piazza Roma lato Ovest per permettere le manovre di accesso ai mezzi diretti in via del Trivio impiegati nell’allestimento e successivo dis-allestimento. Divieto di sosta con rimozione coatta nel piazzale del Cimitero (lato Est), in piazza Roma lato Ovest e Nord, via Ceci (tratto via Triviovia D’Ancaria).