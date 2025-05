Rugby, San Benedetto in serie A. Una domenica per festeggiare

Una grande festa per un traguardo che resterà nella storia della città. La Fi.Fa. Security Unione Rugby San Benedetto celebrerà la promozione in Serie A della sua prima squadra con una giornata all’insegna di sport, divertimento e solidarietà. L’occasione speciale sarà inserita nella terza edizione di Bobolandia, evento aperto a tutti che si terrà domenica 18 maggio al Parco Nelson Mandela. Sarà un modo per ringraziare chi ha sostenuto la squadra e condividere con la cittadinanza la gioia di un risultato costruito con impegno e passione. Il passaggio alla Serie A è un risultato storico per il club, frutto del lavoro quotidiano di atleti, staff e sostenitori. Per questo la società ha scelto un contesto festoso e inclusivo, adatto anche alle famiglie e ai più piccoli. Durante la giornata, Bobolandia offrirà giochi, animazione e musica, insieme a un’area food ricca di proposte. Ma non solo: parte del ricavato sarà devoluto in favore di due realtà attive nel sociale, l’Associazione Culturale Futura e l’Associazione "Il Sole di Giorgia", che opera negli ospedali con attività di clownterapia. A confermare lo spirito della manifestazione, le parole del presidente dell’Unione Rugby San Benedetto, Edoardo Spinozzi: "Questa promozione è il frutto di un lavoro costante, della passione di un gruppo unito e del sostegno della nostra città. Abbiamo scelto di festeggiare in un contesto gioioso come questo, perché crediamo che lo sport debba essere prima di tutto condivisione e inclusione. Un ringraziamento speciale va agli organizzatori di Bobolandia per l’ospitalità e per averci accolti in questo bellissimo evento. Invitiamo tutti a partecipare: sarà una giornata speciale per noi e per tutti i nostri sostenitori, ma anche un’occasione per fare del bene. Vi aspettiamo il 18 maggio al Parco Nelson Mandela".