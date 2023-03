Rumori dal loculo, donna si spaventa

È rimasta impietrita la donna che nel pomeriggio di ieri, mentre era in visita ai suoi cari defunti nel cimitero di San Benedetto, raccolta in preghiera, ha sentito dei lamenti provenire dall’interno di un loculo. Superato lo spavento iniziale, si è concentrata nella scoperta della fonte del rumore ed ha capito che arrivava in direzione di una scatola di derivazione dell’impianto elettrico. Facendosi coraggio ha cercato di guardare attraverso un forellino, dove mancava la vite di sostegno del coperchio di plastica ed ha capito che dentro alla sorta di botola vi era un gatto. La donna ha fatto avvertire i vigili del fuoco che, giunti sul posto, hanno aperto la scatola per far uscire il gatto e nel frattempo hanno avvertito il responsabile del cimitero, anche per cercare di capire come il felino sia finito in quel cunicolo che, a prima vista, non presenta altre vie d’accesso oltre quello della scatola elettrica.