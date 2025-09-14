"Rumori molesti, diteci le infrazioni durante l’estate"

È stata un’estate di cantieri, lavori, ristrutturazioni e costruzioni ex novo. E quindi anche di rumori, spesso molesti. È questa la considerazione alla base dell’interrogazione presentata da Aurora Bottiglieri e Paolo Canducci, e che verrà discussa nel consiglio comunale di fine settembre. I due del centrosinistra, in particolare, chiedono al sindaco di snocciolare i numeri relativi all’opera di controllo sul territorio, effettuata a seguito delle numerose proteste dei cittadini. I consiglieri ricordano che "sono state convocate due commissioni consiliari, l’ultima svoltasi il 17 marzo 2025, durante le quali è stata presentata dall’ex assessore Tonino Capriotti la bozza del nuovo regolamento acustico". E "visto che la stagione estiva, che in molti dichiarano essere stata sottotono anche se non dal punto di vista acustico, è alla fine, si chiede al sindaco quanti accertamenti in seguito ai reclami dei cittadini sono stati effettuati e che conseguenze hanno avuto o avranno nel caso che siano state individuate delle infrazioni". Reclami che l’interrogazione riferisce non solo al presunto inquinamento acustico, ma anche ai problemi di igiene e di sicurezza. "Si chiede inoltre – conclude l’interrogazione – se la bozza del regolamento è stata rivista in base alla normativa nazionale e quando verrà nuovamente presentata ai consiglieri comunali e ai rappresentanti del settore turistico e ai cittadini". Molte le aree da cui sono pervenuti i reclami, soprattutto in zona lungomare e via dei Mille.