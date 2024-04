RunChallenge Piceno, sport e inclusione

Sport e inclusività, un connubio sempre più presente in riviera. È tutto pronto per RunChallenge Piceno, progetto di respiro nazionale che permetterà a persone di tutte le età ed abilità di fare attività sportiva, socializzando e divertendosi, sul lungomare. L’iniziativa è stata presentata in sala consiliare dall’assessore Andrea Sanguigni, la presidente di Michelepertutti Cristiana Carniel, il referente Marco Sorrentino, il team leader Denis Curzi e i coach Max Febo e Lara Narcisi. Il RunChallenge Piceno sarà il decimo club inclusivo di questo tipo in tutta Italia. La data ‘zero’ è prevista per sabato 20 aprile alle 15.30 presso la pineta ‘Falcone e Borsellino’, dove l’attività sportiva partirà ufficialmente e si ripeterà con cadenza bimensile. I partecipanti, muniti di divisa rossa, potranno allenarsi all’aperto con trainer formati e qualificati, seguendo un programma omogeneo per durata e intensità. L’obiettivo è fare in modo che lo sport diventi veicolo di aggregazione e occasione per superare i propri limiti. "RunChallenge è un progetto sociale che crede nello sport come strumento di benessere e integrazione – ha dichiarato Sorrentino – abbiamo fortemente voluto che anche il nostro bellissimo territorio entrasse nella rete dei running club inclusivi, perché dà a tutte le persone la possibilità di aprirsi, con ogni tipo di disabilità e abilità e provare le sensazioni costruttive che il movimento dona". L’assessore Sanguigni ha sottolineato come l’amministrazione creda nel progetto, costituito di momento che "faranno bene, oltre che alla mente e al fisico, anche e soprattutto al cuore".