Rural Art Festival ad Appignano

Il Rural Art Festival di Appignano del Tronto è alle porte. Il primo appuntamento si terrà il 25 maggio, sarà l’occasione per celebrare l’arte, la musica, la cultura e il cibo. A partire dalle 18, si terranno tante attività dedicate al gioco costruttivo e alla creatività per bambini di ogni età e genitori, curate da Les Friches. Per l’occasione si terrà anche il mercato contadino con degustazioni di prodotti locali, un viaggio nei sapori autentici del territorio locale. Alle 21 si terrà un’esperienza musicale indimenticabile con il concerto ‘Lato B’ il meglio di Lucio Battisti con Leo Pari, Gianluca De Rubertis, Dario Ciffo, Lino Gitto, Roberto Angelini - Open act con Sargano. L’ingresso è gratuito. Per ulteriori informazioni è possibile telefonare allo 0736 817701 (orari ufficio) Email: ruritage@comune.appignanodeltronto.ap.it