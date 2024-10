Ruspe al lavoro per il nuovo hotel. L’albergo Faraotti a Campolungo: 95 stanze tra business e turismo

Una superficie complessiva di 3.000 metri quadrati spalmati su quattro piani, 95 stanze, sale riunioni e altri servizi per una clientela che si annuncia prevalentemente businness, ma con un occhio anche alla platea di turisti che in numero sempre maggiore frequentano Ascoli. Sono i numeri dell’hotel che la famiglia Faraotti ha iniziato a realizzare lungo la zona industriale Campolungo, all’altezza dello svincolo della superstrada Ascoli-Mare, in posizione dunque particolarmente strategica per i collegamenti con la principale via di comunicazione del nostro territorio. Da qualche giorno sono al lavoro le ruspe che stanno demolendo il rudere esistente; successivamente inizierà la costruzione vera e propria del nuovo immobile a destinazione alberghiera. Un lavoro che dovrebbe durare poco più di un anno, visto che l’obiettivo è inaugurare l’hotel nell’approssimarsi delle festività natalizie 2025. Al sindaco Marco Fioravanti lo scorso giugno Battista Faraotti demandò il compito di fare l’annuncio sul progetto in fase embrionale, ma ora concretamente decollato con l’avvio dei lavori.

"Vogliamo dare ulteriore slancio al turismo cittadino che in questi cinque anni ha fatto registrare un notevole incremento" disse Fioravanti, in piena campagna elettorale. "Nella consapevolezza di come questo settore possa crescere ancor di più solo attraverso un implemento dell’offerta ricettiva – spiegò – abbiamo lavorato fianco a fianco con l’imprenditore ascolano Battista Faraotti per rendere questo desiderio realtà. E adesso, grazie a un importante investimento dello stesso imprenditore, che ringrazio per l’amore ancora una volta dimostrato verso la nostra città, sorgerà una nuova struttura ricettiva ad Ascoli". Il progetto architettonico è dell’ingegner Maurizio Piola di Piola engineering, mentre la struttura sarà gestita da un’importante catena di hotel internazionale che, dopo appositi studi di mercato, ha scelto di investire nella città di Ascoli, dando ulteriore valore ad attività e misure messe in campo in questi anni nel settore turistico. L’albergo della famiglia Faraotti andrà ad implementare l’offerta del territorio nel settore dell’accoglienza che negli ultimi anni ha avuto un grande sviluppo; in particolare con molti proprietari ascolani che hanno trasformato le loro case in bed&breakfast, la maggior parte dei quali ubicati nel centro storico di Ascoli, destinati prevalentemente ad ospitare turisti.